21 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika: Ümraniye'deki kazadan gönül ilişkisi çıktı! Bacağından vurulmuş halde direksiyona geçmişti

Son dakika haberine göre 'de bacağından yaralı halde direksiyonu başına geçtiği otomobiliyle kaza yapan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 'ün(38) gönül ilişkisi nedeniyle vurulduğu ortaya çıktı. Ertürk'ün beraber olduğu kadınla gönül ilişkisi yaşayan Metin Ö., gözaltına alınıp, tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
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Son dakika: Ümraniye'deki kazadan gönül ilişkisi çıktı! Bacağından vurulmuş halde direksiyona geçmişti

, 17 Haziran günü, aracında tartıştığı bir kişi tarafında bacağından tabancayla vuruldu.

Saldırgan kaçarken Ertürk, yaralı halde otomobili ile hastaneye gitmek istedi.

Ancak direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı. Çevredekiler tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ertürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI
ekipleri başlattıkları araştırmalar sonunda Durdu Ertürk'ün gönül ilişkisi yaşadığı kadınla birlikteliği olan Metin Ö. tarafından vurulduğunu belirledi.

Metin Ö., olaydan 2 gün sonra 'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Adresinde 2 tabanca ele geçirilen ve poliste 31 kaydı olan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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