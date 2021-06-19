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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul dahil çok sayıda ilde etkili olacak

tarafından yapılan açıklamasında bu hafta hava sıcaklıklarına ilişkin tahminler açıklanırken çok sayıda bölge için de uyarısında bulunuldu. Peki İzmir'de yağmur yağacak mı? Yağmur ne zaman sona erecek? İşte 5 günlük hava durumu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2021 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021
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tarafından yapılan açıklamasında "Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; ( ve hariç), 'in iç kesimleri, , ve çevreleri ile 'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

Sağanak yağmur Arnavutköy'de etkili oldu SAĞANAK YAĞMUR ARNAVUTKÖY'DE ETKİLİ OLDU

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