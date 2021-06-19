Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul dahil çok sayıda ilde etkili olacak

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara Bölgesi (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.