Tekirdağ'da bir anne kızını öldürdü! "Bana cinler söyledi"

"CİNLER SÖYLEDİ, AŞAĞI ATTIM"



Polisin gözaltına aldığı Ümmühan Dumanlıoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

Dumanlıoğlu'nun, ifadesinde, "Kızımla birlikte annemin evinde yaşıyoruz. Annem mutfağa girdiğinde ben oturma odasına kızımla geçtim. Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi. Atmazsam kızımın cehenneme gideceğini söylediler. Ben de kızımı alıp, cama geldim; kızımı camdan aşağı attım. Cinler söyledi. Ben sonra hemen aşağı koştum, kızımı alıp anneme getirdim. Hastaneye götürüldü" dediği öğrenildi.