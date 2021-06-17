Tekirdağ'da bir anne kızını öldürdü! "Bana cinler söyledi"
Tekirdağ'da yaşayan 31 yaşındaki Ümmühan Dumanoğlu kızını öldürdü. 2 yaşındaki kızını pencereden atarak öldüren Ümmühan Dumanlıoğlu, "Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı istedi. Atmazsam kızımın cehenneme gideceğine söylediler" dedi.
Tekirdağ'da boşanma aşamasında olan bir kadın 2 yaşındaki kızını ikinci kattaki evin penceresinden atarak öldürdü. Gözaltına alınan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cani kadın ifadesinde, "Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı istedi. Atmazsam kızımın cehenneme gideceğini söylediler" dedi.
Tekirdağ'da kan donduran bir olay yaşandı.
Çorlu ilçesinde, eşinden boşanma aşamasında olan Ümmühan Dumanlıoğlu (31), kızı Ayşegül'ü (2) ikinci kattaki evin penceresinden atıp öldürdü.
Ümmühan Dumanlıoğlu, geçimsizlik yaşadığı eşini 1,5 yıl önce terk edip, kızı Ayşegül'ü de yanına alarak, annesinin evine taşındı.
Eşi ile boşanma aşamasında olan ve psikolojik sorunlarının bulunduğu öne sürülen Ümmühan Dumanlıoğlu, 9 Haziran'da, kızı Ayşegül'ü 2'nci kattaki dairelerinin penceresinden attı.
Ayşegül, ağır yaralanırken, Dumanlıoğlu da sokakta yerde yatan kızının yanına gitti. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ayşegül, Çorlu Devlet Hastanesi'ne, buradan da Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Ayşegül, doktorların tüm çabalarına rağmen 12 Haziran'da hayatını kaybetti.
"CİNLER SÖYLEDİ, AŞAĞI ATTIM"
Polisin gözaltına aldığı Ümmühan Dumanlıoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.
Dumanlıoğlu'nun, ifadesinde, "Kızımla birlikte annemin evinde yaşıyoruz. Annem mutfağa girdiğinde ben oturma odasına kızımla geçtim. Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi. Atmazsam kızımın cehenneme gideceğini söylediler. Ben de kızımı alıp, cama geldim; kızımı camdan aşağı attım. Cinler söyledi. Ben sonra hemen aşağı koştum, kızımı alıp anneme getirdim. Hastaneye götürüldü" dediği öğrenildi.
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