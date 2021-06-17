Fal ve büyü vaadine 625 bin lira kaptırmıştı! Kendilerini böyle savundular!

Sanık Avşar, 'Ben müştekinin anne babasına öyle biri olmadığını söyledim. Müştekiyle de çok uzaktan akraba olduğumuzu bu vesileyle öğrendim.' ifadelerini kullandı.

SANIK AVUKATINDAN YAYIN YASAĞI TALEBİ

Müşteki I.A.'nın avukatı sanık savunmalarına karşı beyanında 'Ayrıca geçen duruşmadan sonra dava ile ilgili basında çokça haber yayınlandı.

Müvekkilimin mağduriyeti kendisini üzmektedir. Bu nedenle yayın yasağı istiyoruz. Ayrıca bu olay nedeniyle başka mağdurlar da vardır. Tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz.' dedi.