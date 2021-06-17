17 Haziran 2021, Perşembe
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Fal ve büyü vaadine 625 bin lira kaptırmıştı! Kendilerini böyle savundular!

Erkek arkadaşıyla sorunlar yaşayan 30 yaşındaki I.A.’yı yıldızname bakma ve büyü yapma vaadiyle 625 bin 650 lira dolandırdığı iddiasıyla 15 yıla kadar hapsi istenen üç tutuksuz kadın sanığın yargılandığı davanın 2. celsesi görüldü. Duruşma sonu mahkeme, dosyanın mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2021
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Fal ve büyü vaadine 625 bin lira kaptırmıştı! Kendilerini böyle savundular!

Müşteki I.A.'yı fal bakma vaadiyle 625 bin lira dolandırdıkları iddia edilen sanıklar , ve hakkında 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

SANIKLAR DURUŞMA SALONUNDAYDI

. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2. celsesi görülen dava duruşmasına tutuksuz sanıklar Irmak Avşar, Hatice Defne Balcı ve katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

'INSTAGRAM FENOMENİYİM' DEDİ

Duruşmada sanık Irmak Avşar, işsiz olduğunu ve ailesinin yardımıyla geçindiğini söylerken 'Ben Instagram fenomeniyim. Diğer sanık 'ı uzun yıllardır tanırım, kahve falı bakar. Ayrıca yaşam koçluğu yapmaktadır.

Diğer sanık Sevgin Hanımı fal bakarken fotoğrafını kendi Instagram sayfamda paylaştım. Altına da yorum yaptım. Ben müştekiyi tanımam, müşteki ile de hiç görüşmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum.' şeklinde konuştu.

MÜŞTEKİYLE UZAKTAN AKRABAYMIŞ

Savunmasının devamında sanık Avşar, müşteki tarafından kendi hesabına para yatırılmadığını, müştekinin ailesinin kendi ailesini arayarak diğer sanığın kendini dolandırdığını söylediğini ve kendisinin de bu olay üzerine müştekinin anne ve babası ile görüştüğünü belirtti.

Sanık Avşar, 'Ben müştekinin anne babasına öyle biri olmadığını söyledim. Müştekiyle de çok uzaktan akraba olduğumuzu bu vesileyle öğrendim.' ifadelerini kullandı.

SANIK AVUKATINDAN YAYIN YASAĞI TALEBİ

Müşteki I.A.'nın avukatı sanık savunmalarına karşı beyanında 'Ayrıca geçen duruşmadan sonra dava ile ilgili basında çokça haber yayınlandı.
Müvekkilimin mağduriyeti kendisini üzmektedir. Bu nedenle yayın yasağı istiyoruz. Ayrıca bu olay nedeniyle başka mağdurlar da vardır. Tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz.' dedi.

'HAKKIMDA ÇIKAN HABERLERDEN DOLAYI MAĞDURUM'

Sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş ise duruşmada hakkında açılan davanın basında haber yapılması dolayısıyla mağdur olduğunu söylerken sanık avukatı 'Müvekkilim yasaya aykırı şekilde bir menfaati olmadığından mesleki faaliyeti kapsamında yaşam koçluğu yaptığından dolayı üzerine atılı suçun yasal sınırları oluşmamıştır. Ayrıca kendisine yapılan ödemeler de banko yolu ile yapılmıştır.' şeklinde konuştu.

DAVA ERTELENDİ

Duruşma sonu ara kararını açıklayan mahkeme, tanık dinlenme talebini reddederek, olaya ilişkin yapılan haberlerle ilgili yayın yasağı talebini de reddetti. Mahkeme, aynı zamanda dosyanın mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar verirken davayı erteledi.

Akılalmaz dolandırıcılık! 625 bin lira kaptırdı! AKILALMAZ DOLANDIRICILIK! 625 BİN LİRA KAPTIRDI!
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