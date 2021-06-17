17 Haziran 2021, Perşembe
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Otomobil otobüs durağına daldı: 5 yaralı

'da otomobilin durakta bekleyenlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. ve sevk edilen yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2021
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Otomobil otobüs durağına daldı: 5 yaralı

. (32) idaresindeki 16 AJY 248 plakalı otomobil, 'nda seyir halindeyken otobüs durağına girerek, önce durakta bekleyen yayalara ardından da bir ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda , itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, , , ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı.

ve Şehir Hastanesine sevk edilen yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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