16 Haziran 2021, Çarşamba
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İstanbul'da aşı yoğunluğu! Kuyruğun başı var sonu yok!

Sağlık Bakanı 'nın, kayıtlı çalışanlara ve 40 yaş üzeri olan vatandaşlara aşı tanımlandığı açıklamasının ardından dün mesai saatinin bitimiyle birlikte genelindeki hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu. SGK kayıtlı tüm çalışanlar ve 40 yaş üzeri vatandaşlar, aşısı olmak için iş çıkışı hastanelerin yolunu tuttu. Randevuyla veya randevusuz gelenler, hastanelerde uzun kuyruklar oluşturdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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İstanbul'da aşı yoğunluğu! Kuyruğun başı var sonu yok!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, SGK kayıtlı çalışanlara ve 40 yaş üzeri olan vatandaşlara aşı tanımlandığı açıklamasının ardından dün mesai saatinin bitimiyle birlikte İstanbul genelindeki hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da aşı yoğunluğu! Kuyruğun başı var sonu yok!

Bahçelievler Devlet Hastanesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde aşı olmaya gelenler, içeride ve dışarıda uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul'da aşı yoğunluğu! Kuyruğun başı var sonu yok!

Sırası gelenler içeriye alınarak, aşıları yapıldı.

İstanbul'da aşı yoğunluğu! Kuyruğun başı var sonu yok!

Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne çocuklarıyla gelen çift, "Ailecek geldik, içerisi yoğun.

İstanbul'da aşı yoğunluğu! Kuyruğun başı var sonu yok!

Yoğun ama çabuk geçiyor, ortalama yarım saat kırk dakika civarı." dedi.

İstanbul'da aşı yoğunluğu! Kuyruğun başı var sonu yok!

Bir başka vatandaş ise; "Yoğun ama sıra ilerliyor çok şükür.

İstanbul'da aşı yoğunluğu! Kuyruğun başı var sonu yok!

15 dakika bekledim pek bir şey beklemedim.

İstanbul'da aşı yoğunluğu! Kuyruğun başı var sonu yok!

Yine Allah razı olsun devletimizden." dedi.

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