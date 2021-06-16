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İhbar alan ekipler harekete geçti! Yolcu otobüsünde yakalandılar

'da bir yolcu otobüsünde , ve uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı. Emniyete götürülen kaçak göçmenler, kayıt işlemleri yapıldıktan sonra 'ne teslim edildi. Otobüsün 2 şoförü ise gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2021
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İhbar alan ekipler harekete geçti! Yolcu otobüsünde yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılarının , ve uyruklu 45 kişiyi sınırından yasa dışı yollarla ülkeye soktuğu ve kafileler halinde 'ya getireceğini tespit etti.

Kaçak göçmenlerin önce 'a getirildiği, buradan da plakası belirlenen otobüs ile Adana'ya yola çıkarıldığı bilgisine ulaşan ekipler, merkez ilçesi Adana yakınlarında önlem aldı. Sabahın ilk ışıklarında otobüsü durduran ekipler, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 45 kaçak göçmeni yakaladı. Otobüsün iki şoförü ise kaçak göçmenleri taşımaktan gözaltına alındı.



Emniyete götürülen kaçak göçmenler, kayıt işlemleri yapıldıktan sonra 'ne teslim edildi. Otobüsün 2 şoförü ise ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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