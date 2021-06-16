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Helikopter inen plajın işletmecileri durumdan memnun: Bizim için çok güzel bir anı oldu

'nın turistik ilçesi 'te, bir plaja helikopter indi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ortaya çıkan ve gündemdeki yerini koruyan olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Helikopterin sahibi ve pilotu olan , normal bir iniş olduğunu savunurken, alandaki işletme sahipleri ise önceden gerekli önlemlerin alındığını belirterek, 'Bir tane toz bile kalkmadı' açıklamasını yaptı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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Helikopter inen plajın işletmecileri durumdan memnun: Bizim için çok güzel bir anı oldu

'e 42 kilometre mesafedeki Kumlübük mevkisindeki plaja sokağa çıkma kısıtlaması olduğu geçen 13 Haziran'da sivil bir helikopter iniş yaptı.

tipi helikopterin plaja inişi, bir tatilci tarafından cep telefonu ile görüntülenip, sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti.

Konu ile ilgili inceleme başlatılırken helikopterin sahibi ve pilotunun bir teknoloji firmasının sahibi iş insanı olduğu öğrenildi.



Plajın bulunduğu alandaki işletmenin sahipleri ise yaptıkları açıklamada tüm önlemlerin alındığını, risk oluşturabilecek bir durumun söz konusu olmadığını savundu.

"BİR TANE TOZ BİLE KALKMADI"
Kumlubük'te apart otel ve restoran işletmeciliği yapan Hüseyin Oruk, "Karşı acıdan görüntü çekildiği için sanki şezlongların arasına inmiş gibi gösterilmiş" dedi.

Oruk, "Daha önceden bir pilot gönderdiler ve kontroller yapıldı. Bir tane toz bile kalkmadı. Ne şezlonglar devrildi ve şemsiyeler zarar gördü.

Burası bizim işletme böyle tehlikeli bir durum olsa müdahale ederdik. Çok kontrollü indi ve kalktı gitti. Misafirleri vardı bir saat kaldılar geri döndüler" değerlendirmesinde bulundu.

"BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR ANI OLDU"
Otel ve restoran işletmecisi ise, "Burada bir rahatsızlık olsa hemen müdahale eder, jandarmayı arardık" dedi.

Plajın sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çok sakin olduğunu belirten Demirtaş, "Helikopterin inişi ve kalkışı bile çok sessiz oldu. İndiği yerde birkaç müşterimiz şezlongdaydı, kesinlikle rahatsız olmadılar.

Bizim için çok güzel bir anı oldu. Bu alanı helikopteri kullanan kişinin yardımcısı kontrol etmiş. Sosyal medya da yapılan yorumlar bizi çok üzdü" açıklamasında bulundu.

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