Evleneceklere müjde! Düğünlerde yeni dönem
Kovid-19 tedbirleri kapsamında 1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabında nikah törenleri ve düğünlere ilişkin yiyecek-içecek ikramı ile azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalar sona erdi. Kapalı alanlarda yapılacak nikah merasimi ve düğünlerde kişi başına en az 6 metrekare alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmayacak. Nişan ve kına gibi etkinliklere ise 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek.
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 Haziran'da yayımladığı genelgeyle nikah törenleri ve düğünlere ilişkin yiyecek-içecek ikramı ile azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalar sona erdi.
Bakanlığın "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" genelgesinde, düğün ve nikah törenlerinin belirli kurallarla uygulanacağı, nişan ve kına gecesi gibi etkinliklere ise izin verilmeyeceği bildirildi.
Kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına ilişkin tedbirler doğrultusunda, nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünlerin;
açık alanlarda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara eksiksiz riayet edilmesi, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması,
yiyecek-içecek ikramının yapılmaması, kapalı alanlarda ise bu kurallara ilave olarak kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması ve azami 100 davetliyle sınırlandırılması kaydıyla 1 Haziran'dan itibaren yapılabileceği belirtildi.
Genelgede, yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran'da son verileceği, bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramının yapılabileceği,
kapalı alanlarda kişi başına en az 6 metrekare alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırının uygulanmayacağı bilgisine de yer verildi.
15 Haziran itibarıyla kalkan bazı kısıtlamalar ile kapalı alanlarda yapılacak nikah törenleri ve düğünlere yönelik daha önce belirlenen azami 100 davetli sınırlandırması kaldırıldı.
Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına da yeniden başlandı.
Haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinde nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK 16 Haziran aktüel kataloğu! Çarşamba indirimleri neler? ŞOK aktüel ürünler kataloğu güncel liste...
- Son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Lise tercihleri...
- Aşı randevusu nereden, nasıl alınır? Akşam, gece aşı yapılıyor mu? Randevu almadan aşı olunur mu?
- KPSS 2021 geç başvuru tarihi ne zaman? KPSS ek başvuru tarihi açıklandı mı?
- LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri hangi tarihte başlayacak, belli oldu mu?
- EDHO yeni sezon ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon tarihi belli mi?
- Karneler ne zaman verilecek? Karneler okuldan mı, online mı verilecek? Soru yağmuru...
- Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Haziran Survivor 2. eleme adayı hangi isim oldu? Dora'dan sonra...
- Borçlardan kurtulmak için fırsat! Faiz yerine enflasyon farkı olacak! Yapılandırmada son tarih...
- EDHO Kimsesiz Doğan öldü mü, neden yok? Ali Sürmeli EDHO'dan ayrıldı mı? Üzücü haber...
- Biontech aşısının yan etkileri nelerdir? Biontech aşısı yan etkileri ne zaman geçer? 2. doz aralığı nedir?
- Yüzler gülecek, zam müjdesi geldi! 2.000 TL'ye kadar yükseldi! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat...