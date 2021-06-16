16 Haziran 2021, Çarşamba
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Evleneceklere müjde! Düğünlerde yeni dönem

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabında nikah törenleri ve düğünlere ilişkin yiyecek-içecek ikramı ile azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalar sona erdi. Kapalı alanlarda yapılacak nikah merasimi ve düğünlerde kişi başına en az 6 metrekare alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmayacak. Nişan ve kına gibi etkinliklere ise 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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Evleneceklere müjde! Düğünlerde yeni dönem

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 Haziran'da yayımladığı genelgeyle nikah törenleri ve düğünlere ilişkin yiyecek-içecek ikramı ile azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalar sona erdi.

Evleneceklere müjde! Düğünlerde yeni dönem

Bakanlığın "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" genelgesinde, düğün ve nikah törenlerinin belirli kurallarla uygulanacağı, nişan ve kına gecesi gibi etkinliklere ise izin verilmeyeceği bildirildi.

Evleneceklere müjde! Düğünlerde yeni dönem

Kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına ilişkin tedbirler doğrultusunda, nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünlerin;

Evleneceklere müjde! Düğünlerde yeni dönem

açık alanlarda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara eksiksiz riayet edilmesi, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması,

Evleneceklere müjde! Düğünlerde yeni dönem

yiyecek-içecek ikramının yapılmaması, kapalı alanlarda ise bu kurallara ilave olarak kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması ve azami 100 davetliyle sınırlandırılması kaydıyla 1 Haziran'dan itibaren yapılabileceği belirtildi.

Evleneceklere müjde! Düğünlerde yeni dönem

Genelgede, yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran'da son verileceği, bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramının yapılabileceği,

Evleneceklere müjde! Düğünlerde yeni dönem

kapalı alanlarda kişi başına en az 6 metrekare alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırının uygulanmayacağı bilgisine de yer verildi.

Evleneceklere müjde! Düğünlerde yeni dönem

15 Haziran itibarıyla kalkan bazı kısıtlamalar ile kapalı alanlarda yapılacak nikah törenleri ve düğünlere yönelik daha önce belirlenen azami 100 davetli sınırlandırması kaldırıldı.

Evleneceklere müjde! Düğünlerde yeni dönem

Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına da yeniden başlandı.

Evleneceklere müjde! Düğünlerde yeni dönem

Haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinde nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek.

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