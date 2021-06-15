Konya'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YAŞAM AA
Ramazan K. (22) idaresindeki plakasız motosiklet ile Mevlüt K'nin (34) kullandığı 06 YA 9345 plakalı minibüs, Bozkır yolu Kesecik kavşağında çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Halil A. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.