15 Haziran 2021, Salı
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Konya'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

'nın ilçesinde, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla 'ne kaldırıldı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 15.06.2021
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Konya'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Ramazan K. (22) idaresindeki plakasız motosiklet ile Mevlüt K'nin (34) kullandığı 06 YA 9345 plakalı minibüs, Bozkır yolu Kesecik kavşağında çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Halil A. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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