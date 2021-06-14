Son dakika: Çanakkale'de vahşet! Küçük kızı duvara vurarak öldürdü
Son dakika haberine göre; Çanakkale'de meydana gelen olay kan dondurdu. 23 yaşındaki Çağlar Karakılıç, birlikte yaşadığı kadının 6 yaşındaki kızını, kafasını defalarca duvara vurarak öldürdü. Karakılıç, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken yakanlandı. Zanlının, küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu da ortaya çıktı.
Çanakkale'de 23 yaşındaki Çağlar Karakılıç, birlikte yaşadığı kadının 6 yaşındaki kızını, kafasını defalarca duvara vurarak öldürdü. Ölen kızla birlikte iki hafta aynı evde kalan Karakılıç, birlikte yaşadığı kadına, "Çocuğa alkol verdim, uyuması lazım" deyip evden ayrıldı. Kırklareli Demirköy sahilinde çadır kuran Karakılıç telefon sinyalinden yakalandı. Küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu da ortaya çıkan Çağlar Karakılıç ve küçük kızın annesi tutuklandı.
Dehşete düşüren olay, iddiaya göre şöyle gelişti: 5 yıl önce Adıyaman'da eşini uğradığı bıçaklı saldırı sonucu kaybeden Sultan Bulut (27), geçen yıl internette tanıştığı Çağlar Karakılıç ile arkadaşlık kurdu. Bulut, yanına kızları E.B. (4) ve Funda Bulut'u (6) da alıp Çanakkale'ye taşındı. Genç kadın, Çağlar Karakılıç ile birlikte Kepez'de kiraladıkları bir evde yaşamaya başladı.
Kuryelik yapan Karakılıç, 21 Mayıs 2021'de evde henüz belirlenmeyen bir nedenle Sultan Bulut ile kavga etti. Karakılıç, daha sonra annelerini kurtarmaya çalışan iki kız çocuğunu da dövmeye başladı. Gözü dönmüş adam, 6 yaşındaki Funda Bulut'un kafasını defalarca duvara çarptı. Küçük kız bilincini kaybedince, anne Sultan Bulut duş aldırıp yatağa yatırdı.
'ÇAĞLAR ÖLDÜ' DİYE MESAJ ATTI
Funda Bulut'un her geçen gün fenalaştığını fark eden Çağlar Karakılıç, 10 Haziran'da çocuğun öldüğünü fark etti. Anne Sultan Bulut'a bir doktorla görüştüğünü ve çocuğa alkol verip, uyuması gerektiğini, uyanırsa kalp krizi geçireceğini söyleyerek evden ayrıldı.
Kırklareli Demirköy'de deniz kenarında çadır kuran Karakılıç, bir süre sonra kendi telefonundan dayısı gibi davranarak Sultan Bulut'a mesaj attı. Mesajda "Çağlar'ı trafik kazasında kaybettik. Bundan sonra başının çaresine bakman gerek. Ben dayısıyım" yazan Karakılıç, yurtdışına kaçmak için hazırlık yapmaya başladı. Durumdan şüphelenen anne Sultan Bulut, mesajın ardından kızı Funda'yı uyandırmaya çalıştı.
Kızının hareketsiz olduğunu gören Bulut, Adıyaman'da yaşayan babasına durumu haber verdi. Bulut'un babası Mahmut B., Adıyaman'dan Çanakkale'ye geldi. Durumu öğrenir öğrenmez de hemen polise bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun günler önce öldüğünü belirledi. Sultan Bulut gözaltına alındı. Genç kadın, Çağlar Karakılıç'ın çocuklarına cinsel istismarda bulunduğunu da itiraf etti.
HER İKİSİ DE TUTUKLANDI
Olaydan sonra harekete geçen ekipler, Kırklareli'ne gittiği tespit edilen Çağlar Karakılıç'ı çaldığı motosikletle birlikte deniz kenarındaki bir çadırda yakaladı. Çanakkale'ye getirilen Karakılıç, suçunu itiraf etti. Karakılıç ile anne Sultan Bulut tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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