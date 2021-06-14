Son dakika: Çanakkale'de vahşet! Küçük kızı duvara vurarak öldürdü

Dehşete düşüren olay, iddiaya göre şöyle gelişti: 5 yıl önce Adıyaman'da eşini uğradığı bıçaklı saldırı sonucu kaybeden Sultan Bulut (27), geçen yıl internette tanıştığı Çağlar Karakılıç ile arkadaşlık kurdu. Bulut, yanına kızları E.B. (4) ve Funda Bulut'u (6) da alıp Çanakkale'ye taşındı. Genç kadın, Çağlar Karakılıç ile birlikte Kepez'de kiraladıkları bir evde yaşamaya başladı.