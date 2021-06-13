Şükriye Bulgurcu'nun ölüm nedeni belli oldu!
Son dakika haberine göre; Oyuncu olmak için Hatay'dan İstanbul'a gelen ve yalnız yaşadığı Küçükçekmece'deki evinde ölü bulunan 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu'nun ölüm nedeni belli oldu.
İstanbul Küçükçekmece'deki evinde cansız bedeni bulunan Şükriye Bulgurcu'nun (28) ölümü herkesi yasa boğmuştu. Şüpheli ölümle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu, Bulgurcu'nun ölüm nedenine ilişkin hazırladığı raporu savcılığa sundu. Raporda, Bulgurcu'nun beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği tespitine yer verildi.
HAYALİ OYUNCU OLMAKTI
Aslen Hataylı olan Bulgurcu, 2013 yılında okumak ve oyunculuk eğitimi almak için İstanbul'a gelmişti. Kadir Has Üniversitesi'nde sinema ve televizyon bölümünden mezun olan Bulgurcu, aynı zamanda Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.
ÖLMEDEN ÖNCE MİDESİNİN BULANDIĞINI SÖYLEMİŞ
Tek hayali oyuncu olmak olan Bulgucu, 2 Nisan'da Küçükçekmece'deki evine geldi. Bulgurcu'ya ulaşamayan arkadaşları, soluğu Bulgurcu'nun evinde aldı. Genç kız arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm üzerine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Bulgurcu'nun ailesi de soruşturma kapsamında dinlendi. Bulgurcu'nun gün içerisinde ailesiyle telefonda konuşurken, midesinin bulandığını ve başının döndüğünü söylediği öğrenildi.
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