Şükriye Bulgurcu'nun ölüm nedeni belli oldu!

HAYALİ OYUNCU OLMAKTI

Aslen Hataylı olan Bulgurcu, 2013 yılında okumak ve oyunculuk eğitimi almak için İstanbul'a gelmişti. Kadir Has Üniversitesi'nde sinema ve televizyon bölümünden mezun olan Bulgurcu, aynı zamanda Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.