13 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Pitbull beslemek yasal mı? Pitbull beslemenin cezası var mı?

Pitbull beslemek yasal mı? Pitbull beslemenin cezası var mı?

Pek çok insanın yaralanmasına neden olan pitbull saldırıları hala devam ediyor. Peki Pitbull beslemek yasal mı? Pitbull beslemenin cezası var mı? 'e konuk olan Avukat , bu soruların cevaplarını verdi. İşte haberin detayları...

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
ABONE OL
Pitbull beslemek yasal mı? Pitbull beslemenin cezası var mı?

'de iki köpeğin çocuğa saldırması üzerine pitbull köpekleri yeniden gündeme geldi. Pitbull cinsi köpek beslemek ve sahiplenmek normalde yasak, 7 bin 82 lira cezası var. Ancak buna rağmen sokaklarda sahibi ile gezen 'pitbull'lara rastlamak mümkün.

Peki Pitbull beslemek yasal mı? Pitbull beslemenin cezası var mı? 'e konuk olan Avukat , bu soruların cevaplarını verdi.

Avukat Özgecan Sırma şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cezalar maaelsef yetersiz. 5199 sayılı kanununuz var. Bu kanunun 14. maddesi açıkca bu türün beslenmesinin yasak olduğunu söylüyor ve para cezası getiriyor. Ancak 7 bin 82 TL gibi bir para cezası var. Bu ceza caydırıcı olmuyor. Hem satmak hem de beslemek yasak. Biri ihbar eder ya da Bakanlık haberdar olursa Orman Bakanlığı geliyor bu hayvana el koyuyor. Rehabilitasyon merkezlerine koyuyor, koruma altına alıyor hayvanı ve size para cezası kesiyor. Ancak bu para cezası 7 bin 82 TL ama zaten bu hayvanı satın alanlar çok daha büyük bedeller ödeniyor."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA