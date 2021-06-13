Pitbull beslemek yasal mı? Pitbull beslemenin cezası var mı?

"Cezalar maaelsef yetersiz. 5199 sayılı kanununuz var. Bu kanunun 14. maddesi açıkca bu türün beslenmesinin yasak olduğunu söylüyor ve para cezası getiriyor. Ancak 7 bin 82 TL gibi bir para cezası var. Bu ceza caydırıcı olmuyor. Hem satmak hem de beslemek yasak. Biri ihbar eder ya da Bakanlık haberdar olursa Orman Bakanlığı geliyor bu hayvana el koyuyor. Rehabilitasyon merkezlerine koyuyor, koruma altına alıyor hayvanı ve size para cezası kesiyor. Ancak bu para cezası 7 bin 82 TL ama zaten bu hayvanı satın alanlar çok daha büyük bedeller ödeniyor."

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