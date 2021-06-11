11 Haziran 2021, Cuma
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Karavanda cinayet! Samsun'da dehşete düşüren olay

Son dakika haberine göre; ’un ilçesinde karavanda çıkan tartışmada 3 kişi silahla vurularak öldürüldü. Olay yerinde bulunan katil zanlısı Oğuz B., jandarma tarafından silahıyla birlikte gözaltına aldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.06.2021
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Karavanda cinayet! Samsun'da dehşete düşüren olay

Olay, kenarında bulunan karavanda saat 04.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karavanda birlikte oturan Oguz B., henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma sonucunda silahıyla , ve 'e silahla ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Aralarında bulunan B.B., olay yerinden kaçtı. Silahla ateş ederek 3 kişin ölümüne neden olan Oğuz B., olay yerinden babasını arayarak durumu anlattı ve intihar edeceğini söyledi.


Jandarmanın bilgilendirilmesi üzere olay yerine ve jandarma ekipleri kısa sürede intikal etti. Mustafa Önbaş, İsmail Varol ve Orhan Yüksel'in olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde bulunan katil zanlısı Oğuz B., jandarma tarafından silahıyla birlikte gözaltına aldı. Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından 3 kişinin cesedi Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma devan ediyor.

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