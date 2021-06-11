Karavanda cinayet! Samsun'da dehşete düşüren olay

Olay, Kolay Mahallesi Derbent Barajı kenarında bulunan karavanda saat 04.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karavanda birlikte oturan Oguz B., henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma sonucunda silahıyla Mustafa Önbaş, İsmail Varol ve Orhan Yüksel'e silahla ateş etti.