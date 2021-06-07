Son dakika: Trabzon'un Araklı ilçesindeki Taştepe mahallesi karantinaya alındı!

'DAHA DA DİKKATLİ OLUNMASI GEREKİYOR'

Yöre sakini Sabri Çebi de, "Ablam bu mahallede oturuyor. Karantinaya alındı burası. Geçtiğimiz günlerde Ankara'dan cenaze gelmişti. Cenaze sonrası birçok kişide koronavirüs olduğu tespit edilmiş. Ablamın gıda ihtiyaçları vardı. Onları getirdim ona. Daha da dikkatli olunması gerekiyor" dedi.