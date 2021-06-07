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Son dakika: Hadımköy'de feci kaza! TIR ile bariyer arasında sıkıştı

Son dakika haberine göre mevkiinde TIR ile çarpışan otomobil bariyere çıktı. Bariyer ile TIR arasında sıkışan araçtaki sürücü kurtarıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
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Son dakika: Hadımköy'de feci kaza! TIR ile bariyer arasında sıkıştı

Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne yönüne ilerleyen TIR sürücüsü, önündeki aracı sollamak isterken yan şeritte olan otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile otomobil bariyerlere çıkarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otomobil sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılırken trafik yoğunluğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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