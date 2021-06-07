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Kavgada sırtından bıçaklandı ablasıyla görüntülü konuştu

'da yaşayan . uyuşturucu aldığı 2 kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Çıkan tartışmada ağır yara alan Soner B., sırtında bıçak varken 'daki ablasıyla görüntülü konuşma gerçekleştirdi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
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Kavgada sırtından bıçaklandı ablasıyla görüntülü konuştu

'da uyuşturucu aldığı 2 kişi tarafından bıçaklanan ., sırtına saplı bıçakla 'daki ablasıyla görüntülü görüştü.

Antalya'da, Soner B., sokakta 2 kişi tarafından sırtından bıçaklandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Termessos Bulvarı'nda meydana geldi.

Kaldırımda yürüyen Soner B.'nin yanına gelen 2 kişi, iddiaya göre, bir hafta önce aldığı uyuşturucu maddenin parasını istedi.

Üzerinde para olmadığını söyleyen Soner B.'yi sırtından bıçaklayan şüpheliler, "Sen bunu hak ettin" diye bağırıp, kaçtı. Soner B., sırtına saplanan bıçakla, yolun karşısındaki fırına giderek, yardım istedi.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilirken, acı içinde kıvranan Soner B., olay yerine gelen muhabire ise telefon görüşmesi yapmak istediğini söyledi. Soner B., muhabirin cep telefonundan, Almanya'daki ablasıyla görüntülü görüştü.

Ablasına, Almanca konuşarak, sırtından bıçaklandığını söyleyen Soner B.'ye, bir yandan da adrese gelen sağlık görevlileri müdahale etti. Ekipler, Soner B.'nin sırtındaki bıçağı çıkartıp, açık yaraya müdahale etti. Ambulansa alınan Soner B., hastaneye götürüldü. Polis, hayati tehlikesi bulunmayan Soner B.'yi bıçaklayan şüphelileri arıyor.

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