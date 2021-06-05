Doktor anne-babanın evlat acısı! 8 yaşındaki Toprak Covid-19 sonrası gelişen sendromdan öldü

DOKTORDAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Öte yandan doktor çiftin meslektaşları, sosyal medyadan yayımladıkları mesajlarla Toprak'ın acı haberini duyurdu. Kılınç çiftinin meslektaşı olan bir doktor, paylaşımında, "Siz hala 'oyun' deyin, 'Yok böyle bir şey' deyin. Maskesiz gezin, pozitif olup, durumunuzu gizleyin, 'Bana bir şey olmaz' deyin. Biliyor musunuz ikisi de doktor sınıf arkadaşlarımın oğullarını kaybettik. Neden mi? Covid-19 enfeksiyonu sonrası gelişen MAS sebebiyle. Toprak daha 8 yaşındaydı. Ben bile bu acıyla kavrulurken anne babasını düşünemiyorum. Arkadaşlarım doktor Gülsüm Kahveci Kılınç ve eşi doktor Şenol Kılınç'a Rabbimden büyük bir sabır ve metanet diliyorum" dedi.

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