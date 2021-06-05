Doktor anne-babanın evlat acısı! 8 yaşındaki Toprak Covid-19 sonrası gelişen sendromdan öldü
Batman’da görev yapan Samsunlu doktor çiftin 8 yaşındaki çocukları Toprak Kılınç, yakalandığı korona virüs sonrası ortaya çıkan multisistem inflamatuar sendromu (MIS-C) hastalığından hayatını kaybetti. Minik Toprak, memleketi Samsun'da toprağa verildi.
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Şenol Kılınç ile Anestezi Uzmanı Doktor Gülsüm Kahveci Kılınç'ın çocukları 8 yaşındaki Toprak Kılınç için Atakum ilçesi Derecik Mezarlığında cenaze namazı kılındı.
Cenazede Anne Gülsüm Kahveci Kılınç ayakta durmakta zorlandı. 8 yaşındaki oğlunun tabutun sarılarak, "Oğlum sen daha çok küçüktün" diyerek gözyaşı döktü.
Cenaze namazının ardından Toprak Kılınç'in cenazesi mezarlıkta defnedildi. Cenazeye çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.
8 yaşındaki Toprak Kılınç'ın geçen ay Covid-19'a yakalandığı, tedavisinin ardından korona virüsü atlattığı ancak 4 hafta sonra bölgesel kas-iskelet sistemi ağrısı olarak bilinen miyofasiyal ağrı sendromu geliştiği, Adana'daki hastanede tedaviye alındığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybettiği öğrenildi.
DOKTORDAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM
Öte yandan doktor çiftin meslektaşları, sosyal medyadan yayımladıkları mesajlarla Toprak'ın acı haberini duyurdu. Kılınç çiftinin meslektaşı olan bir doktor, paylaşımında, "Siz hala 'oyun' deyin, 'Yok böyle bir şey' deyin. Maskesiz gezin, pozitif olup, durumunuzu gizleyin, 'Bana bir şey olmaz' deyin. Biliyor musunuz ikisi de doktor sınıf arkadaşlarımın oğullarını kaybettik. Neden mi? Covid-19 enfeksiyonu sonrası gelişen MAS sebebiyle. Toprak daha 8 yaşındaydı. Ben bile bu acıyla kavrulurken anne babasını düşünemiyorum. Arkadaşlarım doktor Gülsüm Kahveci Kılınç ve eşi doktor Şenol Kılınç'a Rabbimden büyük bir sabır ve metanet diliyorum" dedi.
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