Belgrad Ormanı'nda 'kısıtlamasız cumartesi' yoğunluğu

Uzun zamandır pandemi nedeniyle hafta sonlarında sokak kısıtlaması uygulanıyordu. Normalleşmede yeni dönemle uzun süre sonra tekrar cumartesi kısıtlaması kaldırıldı. Cumartesi gününü, doğayla iç içe geçirmek isteyenler, Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'nın yolunu tuttu. Araçlarıyla gelenler Belgrad Ormanı girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ETTİLER

Uzun süre araçlarıyla Belgrad Ormanı girişinde bekleyenler içeriye girdiklerinde ağaçların gölgesine sığındı. Ailesiyle vakit geçirenler, kahvaltılarının ardından semaverleri ile çay içti. Öğle yemeği için de mangallara kömürler atıldı. Yürüyüş, piknik veya doğa havası almak için ormana gelenler Belgrad Ormanı'nda yoğunluk oluşturdu. Gelenlerin masalarının arasında sosyal mesafe olduğu görüldü.