Diyarbakır’da eşinin kızgın yağla yaktığı Meral Müjdeci: Cezaevinden çıkarsa bu kez öldürür beni
Diyarbakır'da, çocuklarının gözü önünde eşi İhsan Müjdeci (40) tarafından üzerine kızgın yağ atılan ve vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan Meral Müjdeci (38), Kocaeli'nde ailesinin yanında yaşamaya başladı. Müjdeji, “Cezaevinden çıkarsa artık benim geri dönüşüm yok, kesin öldürür beni. Bana sürekli 'Seni televizyona çıkaracağım' diyordu. Demek ki bunu planlıyormuş" ifadelerini kullandı.
Diyarbakır'da, çocuklarının gözü önünde eşi İhsan Müjdeci (40) tarafından üzerine kızgın yağ atılan ve vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan Meral Müjdeci (38), Kocaeli'nde ailesinin yanında yaşamaya başladı.
Tutuklanan ve boşanma davası açtığı eşine en ağır cezanın verilmesini isteyen Müjdeci, "Çocuklarım için yaşamak istiyorum" dedi.
Eşinin, cezaevine gönderileceği sırada yakınlarını bilgilendirmesi için telefon verildiği sırada kendisine mesaj attığını belirten Müjdeci, "Ben hastanedeyken, bu haldeyken, canımla uğraşırken, tekrar bana mesaj attı.
'Meral'im durumun nasıl? Sana kurban olurum, Meroş'um sesini duyayım' dedi. Ben bu insanın sağlıklı bir insan olduğunu düşünmüyorum. İnsan sevdiğine kıyıp bu hale getirir mi? Ben ondan kurtulmak istiyorum" diye konuştu.
"SENİ TV'YE ÇIKARACAĞIM"
Eşinin cezaevinden çıktığı zaman kendisini öldürebileceğini söyleyen Meral Müjdeci, "Şu an cezaevinde ve ben dışarı çıkmasını istemiyorum.
Çocuklarım için bu kadar acıya dayandım, yandım, dayak yedim ve çocuklarım için yaşamak istiyorum. Lütfen bana yardım edin. Ben ölmek istemiyorum. Çocuklarım için yaşamak istiyorum.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Haziran ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ayın kaçında yatar?
- İddialar sonrası nefesler tutuldu! Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı? Son noktayı koydu...
- Çukur'da sezon finale giderken kafa karıştıran paylaşım! Damla Sönmez'in paylaşımı izleyenleri kahır etti...
- BMS Çelik ne zaman işlem görecek? BMS Çelik halka arz sonuçları ne zaman belli olacak?
- İlkokul, ortaokul, liseler ne zaman kapanacak? 2. dönem karneler ayın kaçında verilecek?
- Başvuruna 1471 TL ödeme imkanı! Birçok ilde başladı! Ödemeler banka hesapları üzerinden...
- Borç kapatma fırsatı! 10.000 - 20.0000 - 30.000 - 50.000 TL'ye kadar kredi veriliyor! Faizsiz olarak...
- EURO 2020 ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye - İtalya maçı hangi tarihte oynanacak?
- Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu ayrıntıyı gözden kaçırmayın! İmza atığınız...
- 950 TL taksit ödemeyi kabul edenlere 50.000 TL araba fırsatı! Sudan ucuz kampanyalar! "Neden olmasın dedirtti"
- Dogecoin Coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin Coinbase ne kadar, kaç TL olacak? Uzmanların yorumları...
- 5 aylık enflasyon ile emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2021 Temmuz emekli maaşı belli oldu mu?