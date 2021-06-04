Diyarbakır’da eşinin kızgın yağla yaktığı Meral Müjdeci: Cezaevinden çıkarsa bu kez öldürür beni

'Meral'im durumun nasıl? Sana kurban olurum, Meroş'um sesini duyayım' dedi. Ben bu insanın sağlıklı bir insan olduğunu düşünmüyorum. İnsan sevdiğine kıyıp bu hale getirir mi? Ben ondan kurtulmak istiyorum" diye konuştu.