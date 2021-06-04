Başkentte kimyasal madde üreten iş yerinde yangın! Kullanılmaz hala geldi
Ankara'da, kimyasal madde üreten iş yerinde çıkan yangın büyük hasara neden oldu. Olay yeri ekipleri, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınla ilgili hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.
Yenimahalle ilçesi Macunköy Mahallesi'nde bulunan ATB İş Merkezi'nde akşam saatlerinde çıkan ve merkezdeki diğer bloklara da sıçrayan yangında çok sayıda işyeri ve araç kullanılamaz hale geldi.
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