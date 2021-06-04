04 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Başkentte kimyasal madde üreten iş yerinde yangın! Kullanılmaz hala geldi

Başkentte kimyasal madde üreten iş yerinde yangın! Kullanılmaz hala geldi

'da, kimyasal madde üreten iş yerinde çıkan yangın büyük hasara neden oldu. Olay yeri ekipleri, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınla ilgili hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.06.2021
ABONE OL
Başkentte kimyasal madde üreten iş yerinde yangın! Kullanılmaz hala geldi

ilçesi 'nde bulunan ATB İş Merkezi'nde akşam saatlerinde çıkan ve merkezdeki diğer bloklara da sıçrayan yangında çok sayıda işyeri ve araç kullanılamaz hale geldi.

Olay yeri ekipleri, İş Merkezinin E blokunda yer alan kimyasal üretim merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınla ilgili hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA