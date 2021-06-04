Antalya'da sevmek istediği köpek tarafından ısırılan çocuğa 50 dikiş atıldı

Köpeğiniz öldürecek dedim ama bana cevap vermediler. Köpeğe oğlumu bırakması için vurmaya başladım, baktım yardım edilmiyor, köpekler beni alsın istedim. Diğer köpek benim bağırdığımı duydu sanırım. Onun da bana saldıracağını sandım ama öyle olmadı. O köpek gelip diğer köpeği ısırdı da oğlum şuanda bu durumda. Sonra o köpekler ikisi kavga etmeye başladılar."