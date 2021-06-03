03 Haziran 2021, Perşembe
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Çocuklarının önünde eşini bayıltan adama meydan dayağı

’nde yabancı uyruklu bir şahıs restoran çıkışında çocuklarının gözü önünde eşini tekme tokat dövdü. Olayı gören vatandaşlar karısını döven adama meydan dayağı attı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
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Çocuklarının önünde eşini bayıltan adama meydan dayağı

Olay dün saat 16.30 sıralarında Marinada yaşandı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir aile, marinada bulunan restoranda yemek yedi.

Restoran çıkışında adam bir anda eşini yumruklamaya başladı. Kadın aldığı darbelerin etkisiyle yere düşerek baygınlık geçirdi.

Çevrede bulunan vatandaşlar iki çocuğunun önünde karısını döven adama sözlü tepki göstererek ayırmaya çalıştı.

Öfkeli adam kendisine tepki gösteren vatandaşlara da saldırmaya başlayınca vatandaşlar tarafından darp edildi. Adam olay yerinden uzaklaşırken yerde baygınlık geçiren kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar gerçekleştirdi. Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışma başlattı.

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