Mezarlıkta dehşeti yaşattı! Üstüne alkol döküp elleriyle mezar kazdırdı
Son dakika haberine göre; İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Akılalmaz işkenceler yaptığı Ayşegül G.’ye, elleriyle mezar kazdıran, götürdüğü otelde cinsel saldırıda bulunan İsmail G. tutuklandı. Zanlı hakkında 23.5 yıl hapis cezası talep edildi
İstanbul Gaziosmanpaşa'da imam nikâhlı şekilde yaşayan Ayşegül G. (29) ile İsmail G. (35) arasında sorunlar başgösterince, çift karşılıklı olarak yollarını ayırma kararı aldı.
İkili arasındaki problemler bitmek bilmeyince genç kadın, İsmail G. tarafından darp edildiği iddiasıyla mahkemeye başvurarak 3 ay uzaklaştırma kararı çıkardı.
Bir çocuğunun annesi Ayşegül G.'nin peşini bırakmayan İsmail G., bir gün sokak ortasında gördüğü kadını kaçırıp Karlıktepe'deki mezarlığa götürdü. Burada alkol almaya başlayan İsmail G., üzerine alkol döktüğü Ayşegül G.'ye, "Seni öldürüp babamın mezarlığına gömeceğim" dedi ve korkuya kapılan kadına elleriyle mezar kazdırmaya başladı.
Ağlayarak mezarlığı bir müddet kazan Ayşgül G., sabaha kadar süren darp ve tehdit sırasında birkaç kez bayıldı.
İŞKENCE DOLU SAATLER
Sabah olduğunda Ayşegül G.'ye kendisini mezara gömmekten vazgeçtiğini söyleyen İsmail G., bir otele götürdüğü genç kadına işkence ettikten sonra çırılçıplak soydu ve cinsel saldırıda bulundu.
Acı ve korku dolu saatler geçiren Ayşegül G., "Şikâyetçi olmayacağım. Sadece gidip kızımı görmek istiyorum" diyerek kurtulmayı başardı. Bunun üzerine İsmail G., dehşet dolu anlar yaşattığı talihsiz kadını 3 gün sonra ikametine bıraktı.
Vakit kaybetmeden soluğu polis merkezinde alan Ayşegül G., yaşadıklarını anlatarak şikâyetçi oldu. İfadesi alınan İsmail G., Ayşegül G.'nin isteğiyle mezarlığa gidip alkol aldıklarını ve iftiraya maruz kaldığını iddia etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen şüpheli İsmail G., tutuklanarak demir parmaklıkların ardına konuldu.
'KURTULMAYA ÇALIŞIYOR'
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında mezarlıkta yapılan incelemede, toprağın açıldığına dair izlere rastlandı.
Savcılık, İsmail G.'nin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğini belirterek, zanlı hakkında "Nitelikli Cinsel Saldırı", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Yaralama" suçları kapsamında 23.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Merkez Bankası ne zaman toplanacak? PPK toplantısı ayın kaçında olacak? Dolar, euro, altın...
- Beklenen ipucu çıkageldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- EDHO'da sezon finali beklenirken kahreden paylaşım! Oktay Kaynarca yürekleri dağladı...
- Survivor kim elendi? 1 Haziran Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
- Doge coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin coinbase listelenme tarihi belli oldu mu?
- Tadı damakta, ayrılığı hüzünlü bıraktı! Masumlar Apartmanı'nda ayrılık yaşanacak! Psikolojiler yerle bir olacak...
- Toplu para imkanı doğdu! Emekli olamayanları ilgilendiriyor! Yaşı dolduranlara primleri...
- Fırsat geldi, 50.000 TL kampanyası patladı! Rüya gerçeğe döndü! Dacia, Kia, Hyundai, Renault, Opel, Toyota...
- Polis tayinleri açıklandı mı? Polis tayinleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2021? Sonuçlar...
- Bankalar tek tek açıkladı! 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sunulacak! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank için Nefes kredisi başvuru...
- 380 TL taksit ödemeyle 10.000 TL kredi anında veriliyor! Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Almak çok basit...
- 4D'li taşeron işçi için kritik viraj! Talepler masaya geldi! 4 bin 500 TL civarında taban ücret...