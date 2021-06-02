İstanbul'da 2 katlı halı fabrikasında yangın 6 katlı binaya sıçradı

Beyoğlu'nda 2 katlı bir halı fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın yanında bulunan 6 katlı bir binaya sıçradı. Alevlerin yükseldiği binada vatandaşlar mahsur kalırken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Beyoğlu'nda Sefa Meydanı'nda bir halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya da sıçradı.