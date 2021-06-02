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İstanbul'da 2 katlı halı fabrikasında yangın 6 katlı binaya sıçradı

'nda 2 katlı bir halı fabrikasında çıkan yangın yanında bulunan 6 katlı bir binaya sıçradı. Yoğun dumanların yükseldiği binada vatandaşlar mahsur kalırken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.06.2021 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021
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İstanbul'da 2 katlı halı fabrikasında yangın 6 katlı binaya sıçradı

'nda 2 katlı bir halı fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın yanında bulunan 6 katlı bir binaya sıçradı. Alevlerin yükseldiği binada vatandaşlar mahsur kalırken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Beyoğlu'nda 'nda bir halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya da sıçradı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Binada mahsur kalanları itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Olay anından çekilen bir kare
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