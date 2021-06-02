İstanbul'da 2 katlı halı fabrikasında yangın 6 katlı binaya sıçradı
Beyoğlu'nda 2 katlı bir halı fabrikasında çıkan yangın yanında bulunan 6 katlı bir binaya sıçradı. Yoğun dumanların yükseldiği binada vatandaşlar mahsur kalırken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
YAŞAM DHA
Beyoğlu'nda 2 katlı bir halı fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın yanında bulunan 6 katlı bir binaya sıçradı. Alevlerin yükseldiği binada vatandaşlar mahsur kalırken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İstanbul Beyoğlu'nda Sefa Meydanı'nda bir halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya da sıçradı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Binada mahsur kalanları itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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