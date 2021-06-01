Yenifakılı ilçesine bağlı Bektaşlı köyünde yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı.

Köy Muhtarı Ayhan Taşdemir, ölü veya yaralının olmadığını söyledi. Minarenin yıkıldığını görünce jandarma ekiplerini ve müftülüğü aradığını belirten Taşdemir, "Teller zarar gördüğünden köy elektriksiz kaldı. Çok şükür kimsenin canına bir zarar gelmedi. Teknik incelemelerin sonucunda minarenin yıkılıp yıkılmayacağına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü karar verecek. Cami içerisindeki tüm elektronik cihazlar zarar görmüş durumda, cami çatımızda ve havlusunda hasarlar mevcut. Yenifakılı Müftülüğümüz ile birlikte teknik ekiplerin incelemeleri neticesinde cami ibadete kapatıldı, jandarma ekipleri cami etrafına şerit çekti" dedi.