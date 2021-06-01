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Yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı

’ın ilçesine bağlı Bektaşlı köyünde yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı. Akşam üzeri etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında 'nin minaresine yıldırım düştü. Yıkılan minareden etrafa dağılan beton parçaları çevredeki evlere zarar verdi. Minarenin şerefesinden çıkan demir ve beton parçaları, elektrik tellerini kopardı, köyde elektrikler bir süreliğine kesildi. Jandarma ekipleri caminin etrafını tedbir amaçlı güvenlik çemberine aldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.06.2021 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021
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Yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı

Yenifakılı ilçesine bağlı Bektaşlı köyünde yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı.

Köy Muhtarı Ayhan Taşdemir, ölü veya yaralının olmadığını söyledi. Minarenin yıkıldığını görünce jandarma ekiplerini ve müftülüğü aradığını belirten Taşdemir, "Teller zarar gördüğünden köy elektriksiz kaldı. Çok şükür kimsenin canına bir zarar gelmedi. Teknik incelemelerin sonucunda minarenin yıkılıp yıkılmayacağına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü karar verecek. Cami içerisindeki tüm elektronik cihazlar zarar görmüş durumda, cami çatımızda ve havlusunda hasarlar mevcut. Yenifakılı Müftülüğümüz ile birlikte teknik ekiplerin incelemeleri neticesinde cami ibadete kapatıldı, jandarma ekipleri cami etrafına şerit çekti" dedi.

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