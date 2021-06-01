Sağlık Bakanlığından son dakika koronavirüs aşısı açıklaması! İşte son rakamlar

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 664 bin 318, ikinci doz aşı 12 milyon 582 bin 543 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 29 milyon 246 bin 861 olarak gerçekleşti.