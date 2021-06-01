01 Haziran 2021, Salı
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Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası! Yol trafiğe kapandı

'ın merkez ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Araçların çekilmesi sonrası trafik yeniden normal seyrine döndü.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 01.06.2021 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021
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Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası! Yol trafiğe kapandı

Alınan bilgiye göre, Diclekent Bulvarı'nda bir aracın yaya geçidinde aniden durması üzerine sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 05 DG 850, 06 BDU 334 ve 21 ABP 658 plakalı araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, yaralanan bir aracın sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

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