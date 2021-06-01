Meteoroloji'den son dakika fırtına ve sağanak yağış uyarısı! Çok sayıda ile kritik uyarı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun çok sayıda bölgesine yönelik kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki İstanbul Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin uyarıları ve beş günlük hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
KUVVETLİ FIRTINA UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın güney ve batı yönlerden, yarın (Çarşamba) Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
O İLLERE SAĞANAK GELİYOR
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ve Rize ili ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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