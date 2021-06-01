Rüyada öldüğünü görmek ne anlama geliyor? Rüyada ölmek rüya tabirleri





RÜYADA BİRİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMEK NE ANLAMA GELİYOR?



Rüyada biri tarafından öldürüldüğünü görmenin hikmeti, Allah katında güzel işlerde bulunmaya delalet eder. Biri tarafından öldürülmek, sıkıntı olabilecek durumların kişinin yaşamına etki edeceğine delalettir.



Rüyada biri tarafından öldürülmek, sorunların büyüyerek devam edeceğine, kişinin düşmanlarının çoğaldığına hikmettir. Alimler, kişinin etrafındaki insanlarla iyi geçinmesinin fayda sağlayacağını işaret etmişlerdir.



RÜYADA SÜREKLİ ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada sürekli öldüğünü görmek, yalnızlığa ve keder yaşamaya işarettir. Kimi alimler, rüyada sürekli öldüğünü görmenin, iyiye delalet etmediğini, yaşanılacak kötü günlerin haberi niteliğinde olduğunu ifade etmişlerdir. Rüyada sürekli öldüğünü görmek bir taraftan mal kaybının devamlı olacağına delalet eder.



RÜYADA BOĞULARAK ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK NE DEMEK?



Rüyada boğularak öldüğünü görmenin tabiri, yaşanılan zorlu bir dönem olarak değerlendirilmiştir. Bazı alimler, rüyada boğularak öldüğünü görmenin mahiyetinin işten zarar görme olduğunu belirtirler. Bu rüya genel olarak maddi anlamda zarara tekabül eder. Fakat bir kısım rüya yorumcuları, rüyada boğularak öldüğünü görmenin, manevi sorunlar demek olduğunu ifade ederler.