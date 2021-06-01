Boynuna maske dolandı! Ölümden döndü
Bitlis'te sokağa atılan maske ipinin boynuna dolandığı kargayı boğulmaktan itfaiye ekipleri kurtardı. O anlar kameraya yansıdı. Mahalle sakinleri ise ekiplere teşekkür etti.
YAŞAM İHA
Bitlis merkeze bağlı TOKİ 2. Etaptaki bir ağaçta maske ipi boynuna dolanan kargayı gören vatandaşlar hemen Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, boynuna maske ipi dolandığı için mahsur kalan karga için hemen itfaiye aracının merdiveniyle ağaca çıktı. İtfaiye eri hemen karganın boynuna dolanan maskeyi çıkardıktan sonra hayvanın yaşayıp yaşamadığına baktı.
Karganın yaşadığını gören itfaiye eri, telef olmaktan kurtardığı kargayı doğaya saldı.
Mahalle sakinleri ise hemen olay yerine giden ve büyük bir hassasiyetle karganın hayatını kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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