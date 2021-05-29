WhatsApp’tan mesaj gelecek! Tüm Türkiye’de erken uyarı sistemi...

Bu hava ve iklim parametrelerinin limit değerlerini ölçtük. Bir bilgisayar programı aracılığıyla da riskli grupta belirlenen 500 kişiye SMS ya da e-mail aracılığıyla bu değerleri gönderdik. Limit değerler aşıldığında o gün vatandaşın neler yapması gerektiğini anında ilettik. Bir ay süreyle uyguladığımız bu ufak müdahalenin insanlarda çok fazla farkındalık yarattığını gördük."