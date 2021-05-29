29 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da yoluna karşısına geçmek isteyen kişi aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

İstanbul'da yoluna karşısına geçmek isteyen kişi aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

- yolunda dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü K., gözaltına alınarak 'ne götürülürken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 29.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
ABONE OL
İstanbul'da yoluna karşısına geçmek isteyen kişi aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

- yolunda dün akşam saatlerinde K., 50 ED 709 plakalı otomobiliyle ilerlerken yolun karşısına geçmeye çalışan 'a çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile yola savrulan Doğan Bakan, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin çarptığı Doğan Bakan'ı ambulansla 'ne götürdü.

Ağır yaralı Bakan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Mustafa K., gözaltına alınarak 'ne götürülürken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA