Tarlaya acil iniş yaptı olanlar oldu! Yamaç paraşütçüsüyle çiftçinin ilginç diyaloğu





'AKRABALARINI ÇAĞIR, DÖVERLER BAK BURADA'



Paraşütçünün yabancı uyruklu olduğunu anlayan Kazım Öz, önce "Niye ekinin içine iniyorsun?" diye sordu. Paraşütçü ise üzgün olduğunu ve Çameli'nden gelerek tarlaya acil iniş yaptığını söyledi. Paraşütçünün Kanadalı olduğunu öğrenen Kazım Öz gülerek, "Boyuna buraya iniyorsunuz. 3 sene önce de biri indi buraya. Zaten yağmur yok eser yok bir de gelip ekinin içine iniyorsun" dedi. Elindeki telsiz ve diğer cihazları merak edip sorduğu paraşütçüye, "Akrabalarını çağır, insinler buraya, döverler bak burada" diyen Kazım Öz'e paraşütçü ise "Arkadaşlarım buraya gelecek" diye cevap verdi.