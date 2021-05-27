İzmir'deki sapık evinde yakalandı! İfadesi dehşete düşürdü!
İzmir'de alışveriş yapan S.A'nın gizlice fotoğraflarını çeken 29 yaşındaki H.K., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. H.K.'nin ifadesinde "bir anlık hevese kapılıp fotoğraf çektiğini ardından fotoğrafları sildim" dediği belirtildi.
Olay, salı günü saat 15.30 sıralarında Menderes Mahallesi'nde bulunan markette meydana geldi. H.K., alışveriş yapan S.A.'yı, cep telefonun kamerasıyla gizlice çektikten sonra marketten ayrıldı. Olay anı, marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Durum fark edilince polise bildirildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis kimliğini belirlediği H.K.'yi adresine düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, bir anlık hevese kapılıp fotoğraf çektiğini ardından fotoğrafları sildiğini söylediği öğrenildi.
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