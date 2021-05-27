İstanbul’da Yudum Mert çocuklarının gözü önünde katledildi! Cani kocanın ilk ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Kadıköy'de Yudum Mert (33) adlı bir kadın, çalıştığı özel hastanede kapıcılık yapan kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kocasının çocukları göz muayenesine annelerinin çalıştığı hastaneye götürdüğü ve bu sırada ikili arasında tartışma yaşandığı öğrenildi.