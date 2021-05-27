İstanbul’da Yudum Mert çocuklarının gözü önünde katledildi! Cani kocanın ilk ifadesi ortaya çıktı
Kadıköy'de 33 yaşındaki Yudum Mert, çalıştığı özel hastanede kapıcılık yapan kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kocasının çocukları göz muayenesine annelerinin çalıştığı hastaneye götürdüğü ve bu sırada ikili arasında tartışma yaşandığı öğrenildi. Şüpheli emniyetteki ilk ifadesinde, “Beni aldattığını düşünüyordum. O yüzden olayı gerçekleştirdim. Pişmanım." dedi.
İstanbul Kadıköy'de Yudum Mert (33) adlı bir kadın, çalıştığı özel hastanede kapıcılık yapan kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kocasının çocukları göz muayenesine annelerinin çalıştığı hastaneye götürdüğü ve bu sırada ikili arasında tartışma yaşandığı öğrenildi.
Tartışmada Güntay Mert tarafından çocuklarının gözü önünde bıçakla öldürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Güntay Mert' (38)i gözaltına aldı.
Şüpheli emniyetteki ilk ifadesinde; "Beni aldattığını düşünüyordum. O yüzden olayı gerçekleştirdim. Pişmanım" dediği ileri sürüldü.
İstanbul Kadıköy'de Yudum Mert adlı bir kadın, çalıştığı özel hastanede çocuklarının göz muayenesi sırasını beklerken tartışma yaşadığı kocası Güntay Mert tarafından yine çocuklarının gözü önünde bıçakla öldürüldü.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Güntay Mert'i gözaltına aldı. Olay, 18.30 sıralarında Kadıköy Göztepe'de bulunan özel bir hastanede meydana geldi.
İddiaya göre, Güntay Mert, 8 ve 10 yaşında olan iki kızını annelerinin çalıştığı özel hastaneye göz muyenesi için getirdi. Sıra bekledikleri esnada karı koca kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşi karısı Yudum Mert'i bıçakla ağır yaraladı. Çocuklarının gözü önünde eşini bıçaklayan adam olay yerinden kaçtı.
ÇALIŞTIĞI HASTANEDE ÖLDÜRDÜ
Şüpheli olay yerinden kaçarken yaralı kadın, hastanede tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen Yudum Mert, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Cinayetle ilgili olay yeri inceleme ekipleri hastanede çalışma yaptı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Şüpheli gece saatlerinde yakalandı.
"ALDATIĞINI DÜŞÜNÜYORDUM ÖLDÜRDÜM"
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Pendik'te yakalanan şüpheli, emniyette verdiği ilk ifadesinde; "Kıskançlık yüzünden sık sık tartışma yaşıyorduk. Beni aldattığını düşünüyordum. Olayı gerçekleştirdim. Çok pişmanım" dediği ileri sürüldü.
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