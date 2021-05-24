İstanbul’da büyük panik! Oto yıkamada çökme oldu, 2 bina boşaltıldı
Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Seyrantepe Caddesi’nde bulunan bir oto yıkamaya ait garajın altında meydana gelen çökme nedeniyle çevredeki iki bina boşaltıldı.
Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan oto yıkamaya ait garajda öğle saatlerinde çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye, polis, belediye ekipleri ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Mühendisler zemin üzerinde ölçümlerde ve incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından garajın arkasında bulunan 3 katlı ve 5 katlı iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekipler çöken yere beton doldurarak önlem almaya çalıştı.
Göçük olan yerde daha önceden bir kuyu bulunduğunu söyleyen iş yeri sahibi Murat Yücetürk, "Kuyudan aşağıya muhtemelen su akıntısı oldu. Bu nedenle huni oluştu ve göçme meydana geldi. Mühendisler büyük bir göçük olmadığını ve çevreye bir zararı bulunmadığını söyledi. Tedbir amaçlı binamızı boşalttık ve tüm personelimizi tahliye ettik. Bugün sanırım daha çalışmayacağız. Beton atma işlemi 3-4 saat sürecektir. Daha sonra zemin etüdünün yapılmasının ardından durumu değerlendirecekler" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Acunmedya Akademi ücretli mi? Acunmedya Akademi başvuru nereden, nasıl yapılır? Hangi bölümler var?
- ATA AÖF online sınav giriş: 2021 ATA AÖF final sınavı tarihleri ne zaman? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
- Kurban hazırlıkları başladı! 2021 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün olacak?
- 27. Dönem POMEM sınav yerleri sorgulama: 2021 POMEM fiziki yeterlilik parkur sınavı ne zaman, nasıl olacak?
- Emekli zammı son durum: SSK ve Bağ-Kur 2021 emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek...
- DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? 2021 ÖSYM DGS başvurusu nasıl yapılır?
- Bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 1 Haziran normalleşme takvimi açıklandı mı?
- Taşeron ve kamu işçisini ilgilendiriyor! TİS ile 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Yüzdelik dilim, seyyanen zam...
- BİM'de bu hafta neler var? 24 Mayıs Pazartesi BİM aktüel kataloğu dolu dolu! Tekstil, züccaciye, elektronik ürünler...
- Yürekleri ağızlara getirdi... Fatma 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Fatma yeni sezon fragmanı...
- Tek seferde 5.000 TL ödenecek! Başvurular geldi çattı, son 2 gün! Geri ödeme yapılmayacak...
- 5 milyon emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 seyyanen...