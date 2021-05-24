Bitlis'te çekirgeler çiftçinin korkulu rüyası oldu! Tarım alanlarını yok ediyorlar

Bayrak, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Her yıl bu dönemlerde çekirge ile ilgili mücadelemizi sürdürüyoruz. Kurak geçen bir yıl yaşıyoruz. Bu da çekirge gibi tarım zararlılarının bu bölgede üremesine neden oluyor. Sonbahar döneminde bu bölgedeki çiftçilerimize eğitim çalışmamızı yapmıştık. Çekirge ile ilgili alınması gereken tedbirleri de anlatmıştık. Bu dönem çekirgelerin tam çıkış dönemi bunlarla ilgili olarak nereden çıktığını, nerelerde ürediğini bize gelip bilgi verdiler. Bizlerde ekiplerimizle birlikte gelerek kimyasal ilaçlamamızı yaparak, daha tarlalara girmeden önlemlerimizi aldık. Yağış olmadığından dolayı çekirgelerde yeşil alanlara doğru ilerleme başladı. Çekirgeler henüz tam uçmadan önce ilaçlama yaptık. Eğer kanatlanıp uçmaya başlasalardı, mücadelemiz daha da zor olacak belki de çok zarar vereceklerdi."