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Muğla'da korkutan deprem! AFAD tarafından son dakika olarak açıklandı

AFAD tarafından yapılan açıklamasında saat 01.23'de 'nın açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Açıklamada henüz bir hasar kaydının bildirilmediği de ifade edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
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Muğla'da korkutan deprem! AFAD tarafından son dakika olarak açıklandı

AFAD tarafından yapılan açıklamasında saat 01.23'de 'nın açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Depremin derinliği 8.13 kilometre olarak ölçülürken, bölgede henüz bir hasar ihbarının olmadığı kaydedildi.

İŞTE DEPREME İLİŞKİN DETAYLAR

BUGÜN DÜNYADA DA ŞİDDETLİ DEPREMLER YAŞANDI

Çin'de uluslararası sismoloji merkezlerinin ilk belirlemelerine göre 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gün içinde de Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Dali kentinin Yangbi Yi Özerk İli 1 saat içinde art arda 3 kez sallandı. Çin Deprem Ağları Merkezi, ilk olarak yerel saatle 20.56'da 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

ENDONEZYA DA SALLANDI

Endonezya'nın Bengkulu eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Bengkulu eyaletinin 138 kilometre güneyi olduğunu duyurdu.

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