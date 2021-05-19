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Gaziantep'te 19 Mayıs programında bayılan zabıtayı polis memuru kucağında taşıdı

'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören yapıldı. Tören sırasında baygınlık geçiren zabıtayı polis kucağında taşıyarak çadırına götürdü.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
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Gaziantep'te 19 Mayıs programında bayılan zabıtayı polis memuru kucağında taşıdı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, koronavirüs salgını nedeniyle 'nda, kısıtlı katılımla tören düzenlendi.

Törene; Müdürü , Milli Eğitim Müdürü ve öğretmenler katıldı.

İl Müdürü Özbay, 'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Tören alanında görevli olduğu sırada, baygınlık geçiren bir zabıta ise polis tarafından kucağa alınarak çadırına götürüldü.

Burada müdahale edilen zabıtanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fotoğraf sabah saatlerinde çekilmiş olmasına rağmen bugünkü 19 Mayıs törenlerinde çekilen en çarpıcı fotoğraf oldu.

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