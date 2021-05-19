Gaziantep'te 19 Mayıs programında bayılan zabıtayı polis memuru kucağında taşıdı
Gaziantep'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören yapıldı. Tören sırasında baygınlık geçiren zabıtayı polis kucağında taşıyarak Kızılay çadırına götürdü.
YAŞAM DHA
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, koronavirüs salgını nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, kısıtlı katılımla tören düzenlendi.
Törene; Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve öğretmenler katıldı.
İl Müdürü Özbay, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Tören alanında görevli olduğu sırada, baygınlık geçiren bir zabıta ise polis tarafından kucağa alınarak Kızılay çadırına götürüldü.
Burada müdahale edilen zabıtanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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