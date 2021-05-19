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Meşale Bende uygulaması nedir, nasıl kullanılır? 19 Mayıs Meşale Bende etiketi için isim nasıl yazılır?

Meşale Bende uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakanı , Meşale Bende paylaşımı üzerine sorgulamalar hız kazandı. Söz konusu tarihe adınızı yazdırmak ve 19 Mayıs meşalesini devralmak için mesalebende.meb.gov.tr adresi üzerinden isimlerini yazıp kendi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşabilirlerler. İşte, Meşale Bende uygulaması nedir, nasıl kullanılır? etiketi için isim nasıl yazılır?

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Giriş Tarihi: 19.05.2021
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Meşale Bende uygulaması nedir, nasıl kullanılır? 19 Mayıs Meşale Bende etiketi için isim nasıl yazılır?

Meşale Bende uygulaması nedir, nasıl kullanılır? etiketi için isim nasıl yazılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 19 Mayıs meşalesini devralmak isteyenler #MeşaleBende etiketiyle Bakanı 'un yaptığı paylaşım sonrası yoğunluk yaşandı. Büyük bir ilgiyle takip edilen 19 Mayıs meşalesi milyonlarca kişi tarafından merak konusu oldu. İşte, Meşale Bende uygulaması nedir, nasıl kullanılır? 19 Mayıs Meşale Bende etiketi için isim nasıl yazılır?

19 MAYIS MEŞALESİ İSİM NASIL YAZILIR?

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler! 102 yıl önce ve silah arkadaşlarının 'da yaktığı bu ateş, sizlerle daha güçlü. #Meşalebende diyerek tarihe adınızı yazdırmak ve 19 Mayıs meşalesini devralmak için http://mesalebende.meb.gov.tr adresinden kendi isminizle bize katılabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

MEŞALE BENDE NEDİR?

tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geliştirdiği bir uygulamadır. 'nin 102. yılının kutlandığı bugünlerde etkinliğe katılan kişinin isminin yazılı olduğu bir kart hazırlanıyor. Üzerinde ise, ' 102 yıl önce Milli Mücadele ruhuyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından yakılan bağımsızlık ateşini bugün ben taşıyorum.' sözleri yer alıyor.

19 MAYIS MEŞALE BENDE UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Bakanlığın http://mesalebende.meb.gov.tr/ adresine yer alan ad soyad alanı doldurularak 'indir' butonu tıklanır. Ardından bilgisayara kendi ismini ve soyadınız ile meşale bende kartı yüklenmiş olur. MEB'in hazırladığı meşale bende kartı #meşalebende etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

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