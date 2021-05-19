Meşale Bende uygulaması nedir, nasıl kullanılır? 19 Mayıs Meşale Bende etiketi için isim nasıl yazılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 19 Mayıs meşalesini devralmak isteyenler #MeşaleBende etiketiyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı paylaşım sonrası yoğunluk yaşandı. Büyük bir ilgiyle takip edilen 19 Mayıs meşalesi milyonlarca kişi tarafından merak konusu oldu. İşte, Meşale Bende uygulaması nedir, nasıl kullanılır? 19 Mayıs Meşale Bende etiketi için isim nasıl yazılır?

19 MAYIS MEŞALESİ İSİM NASIL YAZILIR?

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler! 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da yaktığı bu ateş, sizlerle daha güçlü. #Meşalebende diyerek tarihe adınızı yazdırmak ve 19 Mayıs meşalesini devralmak için http://mesalebende.meb.gov.tr adresinden kendi isminizle bize katılabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.