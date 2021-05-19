HAVA DURUMU | Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat | 19 Mayıs 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Trakya ile güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu sabah ilk saatlerde Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

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