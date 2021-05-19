İzmir’de kızını boğarak öldüren annenin ifadesi kan dondurdu

"UZUN YILLAR BU İLLETTEN KURTARMAK İÇİN MÜCADELE ETTİM"

Zeynep Vural'ın çok başarılı bir öğrenciyken arkadaşları tarafından uyuşturucuya alıştırıldığı ve uzun yıllardır bu illetten kurtulamadığı belirtildi. Anne Ayşe Vural'ın kızını bu illetten kurtarmak için uzun zamandır mücadele ettiği, hatta 1.5 yıl önce Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'ne arabayla götürürken Zeynep Vural'ın hızla giden aracın kapısını açarak kendini yola attığı ortaya çıktı. Ölümden dönen Zeynep'in bir bacağının kırıldığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.