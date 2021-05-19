İzmir’de kızını boğarak öldüren annenin ifadesi kan dondurdu
İzmir’de 16 Mayıs Pazar günü öğlen saatlerinde Buca ilçesi Laleli Mahallesi 421 Sokak’ta ev hanımı olan Ayşe Vural 29 yaşındaki kızı Zeynep Vural’ı boğarak öldürdü. Dehşete düşüren olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İfadesinde kızını boynundaki fularla boğarak öldürdüğünü itiraf eden Ayşe Vural, tartışmanın da uyuşturucu parası istemesi nedeniyle çıktığını anlattı.
İzmir'de yaşındaki ev hanımı Ayşe Vural'ın 29 yaşındaki kızı Zeynep Vural'ı boğarak öldürmesi ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İfadesinde kızını boynundaki fularla boğarak öldürdüğünü itiraf eden Ayşe Vural, tartışmanın da uyuşturucu parası istemesi nedeniyle çıktığını anlattı. Anne Zeynep, baba Saffet ve oğulları Ömer Vural emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
"UZUN YILLAR BU İLLETTEN KURTARMAK İÇİN MÜCADELE ETTİM"
Zeynep Vural'ın çok başarılı bir öğrenciyken arkadaşları tarafından uyuşturucuya alıştırıldığı ve uzun yıllardır bu illetten kurtulamadığı belirtildi. Anne Ayşe Vural'ın kızını bu illetten kurtarmak için uzun zamandır mücadele ettiği, hatta 1.5 yıl önce Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'ne arabayla götürürken Zeynep Vural'ın hızla giden aracın kapısını açarak kendini yola attığı ortaya çıktı. Ölümden dönen Zeynep'in bir bacağının kırıldığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.
Olay, 16 Mayıs Pazar günü öğlen saatlerinde Buca ilçesi Laleli Mahallesi 421 Sokak'taki evde meydana geldi. Ev hanımı 4 çocuk annesi Ayşe Vural, sürekli uyuşturucu kullanan ve zaman zaman eve gelmeyen kızı Zeynep Vural (29) ile kavga etti. Anne Ayşe Vural, boğuşma yaşanırken boynunda fular ile kızı Zeynep Vural'ı boğarak öldürdü.
Anne Ayşe Vural, kızının hareketsiz bedenini mutfaktan odaya taşıdı. Olayın şokunu yaşayan anne daha sonra eşi Saffet Vural'ı arayıp olayı anlattı. Ayşe Vural, eşi Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne giderek teslim oldu. 3 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Zeynep Vural'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
UYUŞTURUCU PARASI İSTEMİŞ
Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Ayşe Vural tüm yaşananları anlattı. SABAH'ın ulaştığı ifadede kızı ile olay günü uyuşturucu parası istemesi nedeniyle tartıştığını söyledi. Kızının uyuşturucu kullandığı için çalışmadığını ve kendinden sürekli para istediğini söyleyen Ayşe Vural, "Kızımla yine Pazar günü mutfakta uyuşturucu parası istemesi nedeniyle tartıştık. Kızımın boynunda fular vardı. Tartışma sırasında kendimi kaybettim ve kızımı boynundaki fuları sıkarak öldürdüm. Kızımın cansız bedenini mutfaktan odaya taşıdım. Daha sonra eşimi arayarak durumu anlattım. Polise teslim olmaya karar verdim" dedi. Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
TEDAVİYE GİDERKEN ARABADAN ATLAMIŞ
Zeynep Vural'ın çok başarılı bir öğrenciyken arkadaşları tarafından uyuşturucuya alıştırıldığı ve uzun yıllardır bu illetten kurtulamadığı belirtildi. Anne Ayşe Vural'ın kızını bu illetten kurtarmak için uzun zamandır mücadele ettiği, hatta 1.5 yıl önce Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'ne arabayla götürürken Zeynep Vural'ın hızla giden aracın kapısını açarak kendini yola attığı ortaya çıktı.
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