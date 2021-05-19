İstanbul'da 4 çocuk annesini öldürüp çukura gömen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Savcı, Mehmet Taşdelen ile Ayşe Altuntaş'ın cinayetten önceki tarihlerde sık sık buluştuklarını ve sanığın maktulü birçok kez darp ettiğini, bu darp olayını ise etrafına anlattığını, Taşdelen'in suçtan kurtulmak için çelişkili beyanlar verdiğini de belirtti. Mütalaada, "sanık ve maktülün buluştukları yerin hemen yakınında çukur olması, bu çukurun Ayşe Altuntaş'ın sığabileceği büyüklükte olması, sanığın yanında silahı getirmesi ve olay sırasında bu silahla bir el ateş etmesi, maktülenin gömülmesi için aracında kazma ve kürek getirmesi, sanığın üzerinde küçük bir leke haricinde hiçbir şekilde kan veya toprak izinin olmamasına" dikkat çekilerek cinayetin tasarlanarak gerçekleştirildiği vurgulandı. Mütalaada, sanık Mehmet Taşdelen'in "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.