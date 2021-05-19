İstanbul’da korkunç cinayet: Su vermedi diye kalbinden bıçakladı
Beyoğlu’nda geçtiğimiz perşembe günü saat 23.00 sıralarında İstiklal Mahallesi’nde 19 yaşındaki bir kişi, kendisine su vermeyen 26 yaşındaki arkadaşını kalbinden ve boynundan bıçakladı. Kanlar içerisinde kalan genç hastanede hayatını kaybederken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan bıçaklı saldırgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Mahsun Çirik, cadde üzerinde yürürken arkadaşı olan 19 yaşındaki Serdar Ç. yaklaştı.
İddiaya göre, eline kırmızı reçeteyle satılan uyarıcı hap alan Serdar Ç., Çirik'ten su vermesini istedi. Çirik'in su vermemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede Serdar Ç. eline geçirdiği bıçakla Çirik'i boynundan ve kalbinden bıçakladı. Kanlar içerisinde kalarak yere yığılan genç ağır şekilde yaralandı.
Olayın ardından bıçaklı saldırgan kaçarken, ağır yaralanan Mahsun Çirik ise ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SU VERMEDİ DİYE KALBİNDEN BIÇAKLADI
Korkunç cinayetin ardından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Olay yerinde herhangi bir güvenlik kamerası olmaması üzerine polis ekipleri görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu.
Adım adım iz süren Beyoğlu polisin yaptığı sonucunda katil zanlısı Serdar Ç., Hacıahmet Mahallesi'nde saklandığı evde kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Serdar Ç. emniyete götürüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün bankalar ve noterler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Çarşamba bankalar çalışıyor mı? EFT yapılır mı?
- Bugün kargolar açık mı? 19 Mayıs Çarşamba MNG, Aras, Yurtiçi, PTT Kargo çalışıyor mı? Çalışma saatleri...
- mesalebende.meb.gov.tr: Meşale bende isim yazdırma nasıl yapılır? 19 Mayıs meşalesi nereden, nasıl alınır?
- 19 Mayıs kutlama mesajları: 2021 en güzel, anlamlı ve resimli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları
- ŞOK'ta bu hafta! 19 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte haftanın indirimli ürünleri...
- Hezeyanlar yel oldu aktı, o da gidiyor! EDHO'da kafaları karıştıran ayrılık! Bu kez ters köşe...
- 5.000 TL hibe ne zaman verilecek? Esnafa hibe destek başvurusu nereden, nasıl yapılır? E-Devlet başvuru...
- 19 Mayıs kapanma, sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları! Anlamlı, farklı en güzel Atatürk görselli 19 Mayıs mesajları...
- Ev sahibi olanları yakından ilgilendiriyor! Bazı istisnalar var! Emlak vergisi ödemeleri için...
- Hareketlenme başladı, rekor tazeledi! Bankaların adımı gecikmedi! 25.000 ve 50.000 32 günlük mevduat faizi...
- ŞOK çarşamba indirimleri dikkat çekiyor! 19 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste