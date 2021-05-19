İstanbul’da korkunç cinayet: Su vermedi diye kalbinden bıçakladı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede Serdar Ç. eline geçirdiği bıçakla Çirik'i boynundan ve kalbinden bıçakladı. Kanlar içerisinde kalarak yere yığılan genç ağır şekilde yaralandı.

Olayın ardından bıçaklı saldırgan kaçarken, ağır yaralanan Mahsun Çirik ise ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.