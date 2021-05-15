O ilde şaşırtan batıl inanç! Çocuğu olmayanların uğrak yeri oldu
Sivas’ın Kangal ilçesinin Sarıpınar Köyünde bulunan ’Deve kayası’ görünümü ile dikkat çektiği kadar neden olduğu batıl inançla, çocuğu olmayanların uğrak yeri oldu.
Asırlardır çocuğu olmayan çiftler kayanın yanın yanına gidip, ellerine aldıkları taşları kayanın üzerindeki oyuklara atmaya çalışıyor.
Atılan ufak taşlar oyukta kalırsa bu sayede çocuklarının olacağına inanarak adakta bulunuyorlar. Kesilen adaklar pişirilerek çevredeki vatandaşlara dağıtılıyor.
Öte yandan kayanın yüzeyinde bulunan insan kafasına benzeyen silüet ise dikkat çekiyor. Köy sakinlerinden Halife Şimşek çocuğu olmayanların bu kayayı ziyaret ettiğini belirtti.
GÖRÜNTÜSÜYLE DEVEYİ ANDIRIYOR
Şimşek, kayanın deveye benzediği için deve kayası olarak adlandırıldığını belirterek, "Bulunduğumuz yer, gezi alanı gurbetçilerimiz buraya pikniğe gelirler. Piknik yaparken çocuğu olmayan gelinler buraya taş atar. Taş tutarsa çocuğumuz olacak diye adak adarlar. Koyun ya da horoz keserek kan akıtırlar. Bizlerde gelir yeriz keseleriniz dolu olsun inşallah olur deriz. Taşın ismi deve taşı olarak anılır. Düz alanda tek başına duran bir taştır. İnsan kafasına benzeyen bir görüntüsü var. Birde dikkatli bakınca deveye benzeyen bir tarafı var. Gurbetçiler buraya gelip yürüyüş ve piknik yaparlar. Çocuğu olmayanlar buraya taş atarlar. Kayanın yüzeyinde yuvaya benzeyen yerler vardır. Taş orayı tutarsa çocuğumuz olacak diye sevinerek giderler ve kurban adarlar" dedi.
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