O ilde şaşırtan batıl inanç! Çocuğu olmayanların uğrak yeri oldu

GÖRÜNTÜSÜYLE DEVEYİ ANDIRIYOR



Şimşek, kayanın deveye benzediği için deve kayası olarak adlandırıldığını belirterek, "Bulunduğumuz yer, gezi alanı gurbetçilerimiz buraya pikniğe gelirler. Piknik yaparken çocuğu olmayan gelinler buraya taş atar. Taş tutarsa çocuğumuz olacak diye adak adarlar. Koyun ya da horoz keserek kan akıtırlar. Bizlerde gelir yeriz keseleriniz dolu olsun inşallah olur deriz. Taşın ismi deve taşı olarak anılır. Düz alanda tek başına duran bir taştır. İnsan kafasına benzeyen bir görüntüsü var. Birde dikkatli bakınca deveye benzeyen bir tarafı var. Gurbetçiler buraya gelip yürüyüş ve piknik yaparlar. Çocuğu olmayanlar buraya taş atarlar. Kayanın yüzeyinde yuvaya benzeyen yerler vardır. Taş orayı tutarsa çocuğumuz olacak diye sevinerek giderler ve kurban adarlar" dedi.

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