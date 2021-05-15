Kocaeli'de rehine krizi! A Haber canlı yayınında silah sesleri

Hüseyin ve Cafer Bayram yaralı olarak kaçmayı başarırken hastanede tedavi altına alındı. Zanlı yaralı annesini ise evde rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri ile de çatışmaya giren zanlı iki askeri yaraladı. Zanlı, köyün muhtarını da yaraladı.