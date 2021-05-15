15 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de rehine krizi! A Haber canlı yayınında silah sesleri

Kocaeli'de rehine krizi! A Haber canlı yayınında silah sesleri

Son dakika haberine göre; ’nin ilçesinde tartıştığı babasını öldüren 26 yaşındaki Edip Bayram, annesi ve iki amca çocuğunu silahla yaraladı. Özel harekat ekipleri zanlıyı etkisiz hale getirdi. Köye gelen jandarmayla da silahlı çatışmaya giren Edip Bayram 8 kişiyi yaraladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2021 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021
ABONE OL
Kocaeli'de rehine krizi! A Haber canlı yayınında silah sesleri

Olay, 'nin ilçesine bağlı Bayraktar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 26 yaşındaki Edip Bayram, akşam saatlerinde tartıştığı babası silahla vurarak öldürdü. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Edip Bayram annesi ile amcasının çocukları ve 'ı da yaraladı.

Hüseyin ve Cafer Bayram yaralı olarak kaçmayı başarırken hastanede tedavi altına alındı. Zanlı yaralı annesini ise evde rehin aldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri ile de çatışmaya giren zanlı iki askeri yaraladı. Zanlı, köyün muhtarını da yaraladı.

Açılan ilk ateşte 1 astsubay ile 2 uzman erbaşın yaralandığı belirtildi. Köyün giriş ve çıkışları güvenlik nedeniyle kapatıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

ZANLI YAKALANDI

1 kişiyi öldürüp 8 kişiyi de yaralayan zanlı Özel Hareket ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı. Zanlı ambulansla hastaneye götürüldü.

Şahsın 2006 yılında amcası 'ı öldürdüğü ve yaşı küçük olduğundan dolayı 3 yıl önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

CANLI YAYINDA SİLAH SESLERİ

muhabiri Hakan Süer haber ile ilgili detayları canlı yayında aktarırken silah sesleri yükseldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA