Kocaeli'de rehine krizi! A Haber canlı yayınında silah sesleri
Son dakika haberine göre; Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tartıştığı babasını öldüren 26 yaşındaki Edip Bayram, annesi ve iki amca çocuğunu silahla yaraladı. Özel harekat ekipleri zanlıyı etkisiz hale getirdi. Köye gelen jandarmayla da silahlı çatışmaya giren Edip Bayram 8 kişiyi yaraladı.
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Bayraktar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 26 yaşındaki Edip Bayram, akşam saatlerinde tartıştığı babası Ali Bayramı silahla vurarak öldürdü. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Edip Bayram annesi Seher Bayram ile amcasının çocukları Hüseyin ve Cafer Bayram'ı da yaraladı.
Hüseyin ve Cafer Bayram yaralı olarak kaçmayı başarırken hastanede tedavi altına alındı. Zanlı yaralı annesini ise evde rehin aldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri ile de çatışmaya giren zanlı iki askeri yaraladı. Zanlı, köyün muhtarını da yaraladı.
Açılan ilk ateşte 1 astsubay ile 2 uzman erbaşın yaralandığı belirtildi. Köyün giriş ve çıkışları güvenlik nedeniyle kapatıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
ZANLI YAKALANDI
1 kişiyi öldürüp 8 kişiyi de yaralayan zanlı Özel Hareket ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı. Zanlı ambulansla hastaneye götürüldü.
Şahsın 2006 yılında amcası Hüseyin Bayram'ı öldürdüğü ve yaşı küçük olduğundan dolayı 3 yıl önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.
CANLI YAYINDA SİLAH SESLERİ
A Haber muhabiri Hakan Süer haber ile ilgili detayları canlı yayında aktarırken silah sesleri yükseldi.
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