Boşanmak istediği için kocasının yüzünü falçatayla parçalandığı Ukraynalı Hanna yeni bir hayat kurdu

İstanbul Havalimanı'nda Hanna'yı karşılayan Mesut, onu Kocaeli'ndeki evine götürdü. Birkaç gün içinde de evlendiler. Hanna bir daha Ukrayna'ya dönemedi. Mesut, İtalya'da futbol oynadığını ve ailesinin Gaziantep'te yaşadığını anlatmıştı. Bir gün Hanna'yı da alarak Gaziantep'teki köyüne gitti. Hanna bu gidişin, Mesut'un hiç parası olmadığı için olduğunu aylar sonra anladı. Köyde Mesut'un 3 de çocuğu olduğu ortaya çıktı. Hanna bu yalanı da kabullendi, çocuklara annelik etti. En küçük olan Hanna'ya anne demeye başladı. Hanna ilk dayağını da köyde yedi. Ancak onu da kabullendi.