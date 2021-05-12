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Son dakika: Diyarbakır'da 3.9 büyüklüğünde deprem | AFAD 2021 SON DEPREMLER

haberi... 'ın ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
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Son dakika: Diyarbakır'da 3.9 büyüklüğünde deprem | AFAD 2021 SON DEPREMLER

SON DAKİKA DEPREM HABERİ | (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 19.03'te meydana geldi.

Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.

Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD SON DAKİKA | 2021 SON DEPREMLER

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