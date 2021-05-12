Son dakika: Diyarbakır'da 3.9 büyüklüğünde deprem | AFAD 2021 SON DEPREMLER
Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.
SON DAKİKA DEPREM HABERİ | Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kulp ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 19.03'te meydana geldi.
Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.
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