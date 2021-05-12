Sakarya ve Samsun bayram namazı saati 2021: Sakarya ve Samsun bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Sakarya ve Samsun bayram namazı saat kaçta kılınacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'nı da koronavirüs tedbirleri altında geçirecek kişiler bayram namazı saatinde kısıtlamadan muaf olacaklar. Namaza katılmak isteyen kişiler kendilerine en yakın camiye giderek bayram namazlarını eda edebilecekler. İşte, Sakarya ve Samsun bayram namazı saat kaçta kılınacak?

SAMSUN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? DİYANET SAMSUN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen namaz vakitleri içerisinde illerdeki saatler duyuruldu. Buna göre 13 Mayıs 2021 Perşembe günü Samsun bayram namazı saati 05.52 olacak.