13 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sakarya ve Samsun bayram namazı saati 2021: Sakarya ve Samsun bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Sakarya ve Samsun bayram namazı saati 2021: Sakarya ve Samsun bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ve bayram namazı saat kaçta kılınacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İl genelinde bayram namazı saatleri tarafından paylaşmıştı. Sakarya ve Samsun bayram namazı saati 2021 yılında namazı kılacak olan kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte, Sakarya ve Samsun bayram namazı saat kaçta kılınacak?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2021
ABONE OL
Sakarya ve Samsun bayram namazı saati 2021: Sakarya ve Samsun bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ve bayram namazı saat kaçta kılınacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 'nı da koronavirüs tedbirleri altında geçirecek kişiler bayram namazı saatinde kısıtlamadan muaf olacaklar. Namaza katılmak isteyen kişiler kendilerine en yakın camiye giderek bayram namazlarını eda edebilecekler. İşte, Sakarya ve Samsun bayram namazı saat kaçta kılınacak?

SAMSUN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? DİYANET SAMSUN BAYRAM NAMAZI SAATİ

tarafından belirlenen namaz vakitleri içerisinde illerdeki saatler duyuruldu. Buna göre 13 Mayıs 2021 Perşembe günü Samsun bayram namazı saati 05.52 olacak.

Namazın sona ermesinin ardından takip eden saat içerisinde kısıtlama yeniden devam edecek. Hem hem de bayramlaşma konusunda dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

SAKARYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? DİYANET SAKARYA BAYRAM NAMAZI SAATİ

İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen namaz vakitleri içerisinde illerdeki saatler duyuruldu. Buna göre 13 Mayıs 2021 Perşembe günü Sakarya bayram namazı saati 06.17 olacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA